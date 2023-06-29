В Подмосковье на месте убийства полицейского металлоискателем ищут улики

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На месте инцидента в подмосковном Орехово-Зуево, где при задержании четырех подозреваемых в вымогательстве был застрелен полицейский, продолжаются следственные действия. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

В данный момент работают сотрудники полиции и СК РФ. Близлежащую территорию прочесывают с металлоискателем. Сейчас следователи ищут улики. Известно, что возле дома, у которого произошла стрельба, обнаружили гильзу.

Напомним, накануне поздно вечером в ходе задержания подозреваемых в вымогательстве один из них не менее пяти раз выстрелил из пистолета в полицейских.

Один из сотрудников МВД скончался. Второй полицейский сейчас находится в больнице.