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В Подмосковье в ходе задержания подозреваемых погиб полицейский

Тимур Шерзад
11:48 29.06.2023
26-летний мужчина произвел не менее пяти выстрелов из пистолета по полицейским.
В Подмосковье в ходе задержания подозреваемых погиб полицейский
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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В Подмосковье погиб полицейский. Об этом сообщает Следственный комитет России. 

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что 26-летний подозреваемый задержан. 

Изначально полицейские выехали на задержание подозреваемых в вымогательстве по заявлению местного жителя. У него вымогали 100 тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество авторемонта. При этом имели место угрозы физической расправой членам его семьи. 

Четверка подозреваемых оказала активное сопротивление, один из них стрелял из пистолета не менее пяти раз. В ходе перестрелки один из полицейских был убит, второй попал в госпиталь. Один из стрелявших также находится в больнице. 

При этом оставшихся троих подозреваемых доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти был найден горящий пакет с человеческой головой.

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