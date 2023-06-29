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Мать погибшего несколько месяцев назад в Екатеринбурге мальчика забрала его из детсада в декабре

Максим Крюков
18:55 29.06.2023
Об этом рассказала жительница города, которая знала ребенка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Мать погибшего в Екатеринбурге мальчика еще в декабре забрала документы из детского сада. Об этом «Звезде» рассказала местная жительница, которая знала ребенка.

«Хороший мальчик. Жизнерадостный, веселый очень. Был, наверное, в последний раз в декабре. И мы больше не видели ребенка вообще», - сказала она.

Кроме того, женщина рассказала, что иногда на теле ребенка были видны синяки, однако мальчик отвечал, что упал.

Ранее в Следственном комитете России по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге обнаружили тело якобы пропавшего три дня назад 6-летнего мальчика. Выяснилось, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад. В ведомстве отметили, что опекун несовершеннолетнего скрыла от всех данный факт. Опекун же в свою очередь на допросе в СК сочла несправедливым свое задержание по делу о смерти мальчика.

Также стало известно, что местные органы опеки несколько месяцев не знали о гибели 6-летнего мальчика в приемной семье. В связи с этим руководитель Следственного управления СК РФ по региону Анатолий Надбитов дал указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.

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