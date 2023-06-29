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Опекун сочла несправедливым свое задержание по делу о смерти мальчика в Екатеринбурге

Сергей Лебедев
10:45 29.06.2023
Женщина несколько месяцев скрывала гибель 6-летнего ребенка.
© Видео: sledcom_sverdlovsk, Telegram © Фото: sledcom_sverdlovsk, Telegram
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Опекун сочла несправедливым свое задержание по делу о смерти мальчика в Екатеринбурге. Об этом женщина заявила во время допроса в Следственном комитете. Напомним, она с зимы скрывала гибель шестилетнего ребенка.

Тело несовершеннолетнего после трехдневных поисков нашли сегодня утром в сумке в гаражном комплексе. О смерти мальчика не знали и органы опеки, так как не следили за его жизнью в приемной семье.

Заведено уголовное дело. В данный момент устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Также будут проверены и сотрудники органов опеки.

Ранее руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов дал указание завести уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. 

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