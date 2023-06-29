На сотрудников органов опеки заведут дело из-за гибели мальчика в Екатеринбурге

Отмечается, что сотрудники органов опеки несколько месяцев не интересовались жизнью ребенка в приемной семье.

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Руководитель Следственного управления СК РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов дал указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Отмечается, что они несколько месяцев не были в курсе о гибели 6-летнего мальчика в приемной семье.

В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники органов опеки не выясняли обстоятельства жизни мальчика в приемной семье. Именно это и позволило опекуну долгое время скрывать трагедию.

«Мною дано указание о возбуждении уголовного дела», - заявил Анатолий Надбитов.

Напомним, о пропаже ребенка стало известно 26 июня. К поискам подключились волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Лишь сегодня было обнаружено тело мальчика. Выяснилось, что он умер еще несколько месяцев назад. Уже задержана опекун несовершеннолетнего.