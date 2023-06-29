В Екатеринбурге якобы пропавший 3 дня назад мальчик умер несколько месяцев назад

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В Екатеринбурге сегодня обнаружили тело якобы пропавшего три дня назад 6-летнего мальчика. Выяснилось, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад. Этот факт от всех скрыла опекун несовершеннолетнего, сообщили в региональном СК РФ.

О гибели мальчика не знали и сотрудники структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми. Отмечается, что они не следили за жизнью ребенка. Это и позволило долго скрывать его смерть.

Заведено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего. Сейчас идет расследование. Устанавливаются все обстоятельства смерти мальчика.

Об исчезновении ребенка стало известно 26 июня. Утром он якобы ушел из дома и не вернулся. Его поисками занимались более полторы тысячи волонтеров и правоохранителей. Накануне задержали 34-летнюю опекуншу несовершеннолетнего.

Напомним, накануне искали пропавшего в амурской тайге ребенка. Вместе с отцом и дядей он ушел в зимовье, но по дороге потерялся. Мальчика искали всю ночь, пока под утро не обнаружили его с вертолета.