В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Екатеринбурге якобы пропавший 3 дня назад мальчик умер несколько месяцев назад

Сергей Лебедев
08:07 29.06.2023
Опекун ребенка скрывала смерть ребенка.
В Екатеринбурге якобы пропавший 3 дня назад мальчик умер несколько месяцев назад
© Фото: СК РФ
Читайте нас на:

В Екатеринбурге сегодня обнаружили тело якобы пропавшего три дня назад 6-летнего мальчика. Выяснилось, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад. Этот факт от всех скрыла опекун несовершеннолетнего, сообщили в региональном СК РФ.

О гибели мальчика не знали и сотрудники структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми. Отмечается, что они не следили за жизнью ребенка. Это и позволило долго скрывать его смерть.

Заведено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего. Сейчас идет расследование. Устанавливаются все обстоятельства смерти мальчика.

Об исчезновении ребенка стало известно 26 июня. Утром он якобы ушел из дома и не вернулся. Его поисками занимались более полторы тысячи волонтеров и правоохранителей. Накануне задержали 34-летнюю опекуншу несовершеннолетнего.

Напомним, накануне искали пропавшего в амурской тайге ребенка. Вместе с отцом и дядей он ушел в зимовье, но по дороге потерялся. Мальчика искали всю ночь, пока под утро не обнаружили его с вертолета.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:07 В стране и мире
В Екатеринбурге якобы пропавший 3 дня назад мальчик умер несколько месяцев назад
07:25 В стране и мире
Forbes: потери украинских боевиков на юге Украины оказались катастрофическими
06:50 Армия
Видео
Считанные метры: российские бойцы показали позиции боевиков под Белогоровкой
04:41 В стране и мире
Десятки человек попытались взять штурмом тюрьму во французском Френе
03:18 В стране и мире
Видео
Иностранные туристы смогут оплачивать туры и покупки в России виртуальной картой «Мир»
Популярное
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Путин: собственник «Конкорда» через Военторг за год заработал 80 млрд рублей
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Краснодаре молния ударила в голову мужчине и убила его
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.