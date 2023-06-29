Береговая охрана США обнаружила останки в обломках батискафа «Титан»

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Американские медики проведут формальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые были тщательно извлечены из-под обломков на месте крушения подводного аппарата «Титан», сообщает Береговая охрана США.

Служба сообщила о том, что получила обломки и улики, обнаруженные на морском дне на месте катастрофы батискафа. Их доставил теплоход Horizon Arctic, который прибыл в канадский Сент-Джонс 28 июня.

После консультаций с международными партнерскими следственными агентствами Морской совет по расследованию (MBI) намеревается доставить доказательства в порт в США, где MBI будет проще проводить дальнейший анализ.

Председатель MBI капитан Джейсон Нойбауэр поблагодарил партнеров за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении «жизненно важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах».

По его словам, доказательства должны дать следователям из разных международных юрисдикций «критический взгляд на причину этой трагедии». Следствие должно определить факторы, которые привели к катастрофической гибели батискафа и исключить такие крушения в будущем.

MBI продолжает сбор доказательств и опрос свидетелей по поводу гибели «Титана».

Ранее в США была сформирована официальная комиссия Береговой охраны для расследования крушения подводного аппарата. Horizon Arctic доставил обломки батискафа в порт Сент-Джонса. Судно работало в районе катастрофы в течение десяти дней.

Аппарат «Титан» пропал с радаров утром 18 июня через 1 час 45 минут после начала погружения к месту затонувшего лайнера «Титаник» в Атлантическом океане. 22 июня Береговая охрана США сообщила, что обломки батискафа нашли рядом с затонувшим «Титаником». Согласно основной версии, на нем произошел направленный внутрь взрыв.