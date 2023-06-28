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Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»

Максим Крюков
19:27 28.06.2023
Канадское судно Horizon Arctic, которое доставило обломки подводного аппарата в порт Сент-Джонса, работало в районе трагедии в течение десяти дней.
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
© Фото: Paul Daly, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Канадское судно Horizon Arctic, на борту которого находятся обломки батискафа «Титан», прибыло в порт города Сент-Джонс в Канаде (столица провинции Ньюфаундленд и Лабрадор). Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что судно работало в районе трагедии на протяжении десяти суток.

«Буквально через несколько минут после швартовки судна в гавани на борт Horizon Arctic поднялась группа следователей, чтобы начать свою работу», - говорится в сообщении телеканала.

Напомним, гибель пяти человек на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан» подтвердила Береговая охрана США 22 июня. Обломки пропавшего подводного аппарата нашли рядом с затонувшим «Титаником». После обнаружения батискафа стало известно, что на нем произошел взрыв, направленный внутрь. Хвостовой обтекатель аппарата был найден на дне в 1600 футах носовой части «Титаника».

В воскресенье, 25 июня, контр-адмирал Береговой охраны США сообщил, что началось официальное расследование гибели батискафа «Титан». По его словам, специальная комиссия может вынести рекомендации органам власти «для применения гражданских или уголовных ограничений».

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