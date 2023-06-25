В США началось официальное расследование гибели батискафа «Титан»

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Причины гибели в Атлантическом океане экипажа батискафа «Титан» начала расследовать Береговая охрана США. Об этом заявил на пресс-конференции контр-адмирал этого ведомства Джон Могер, передает РИА Новости.

По его словам, сформирована комиссия официальная комиссия по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, которые были на борту батискафа.

Расследование будет проводиться под руководством капитана Береговой охраны Джейсона Ньюбауэра. Как он сам сказал журналистам, комиссия должна установить виновных в случившейся трагедии. Кроме того, не исключено, что она вынесет рекомендации органам власти «для применения гражданских или уголовных ограничений».

«Титан» пропал с радаров утром 18 июня через 1 час 45 минут после начала погружения к месту затонувшего лайнера «Титаник». Его поиски продолжались пять дней, к их исходу в аппарате уже должен был закончиться воздух. Обломки батискафа нашли примерно в 500 метрах от затонувшего судна. Предположительно аппарат разрушился в результате направленного внутрь взрыва. Все находившиеся на борту судна туристы и исследователи погибли.