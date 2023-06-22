Береговая охрана США подтвердила гибель пяти человек на пропавшем батискафе

Гибель пяти человек, которые отправились на глубину Атлантического океана к легендарному лайнеру «Титаник», подтвердили в США.

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Береговая охрана США подтвердила гибель пяти человек на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан». Об этом сообщает SkyNews.

Отмечается, что рядом с затонувшим «Титаником», к которому на батискафе отправилась группа из пяти человек, нашли обломки пропавшего подводного аппарата.

«Обломки подтверждают взрыв внутри барокамеры. Узнав это, мы немедленно уведомили семьи», - сообщил контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США, возглавляющий поиски «Титана».

Могер от лица Береговой охраны США также выразил соболезнования семьям тех, кто находился на борту батискафа «Титан». Контр-адмирал добавил, что подводные роботы продолжат работать на глубине места происшествия для сборы дополнительных данных. Хронология случившегося выясняется.

В компании OceanGate, которая была организатором подводного путешествии, также подтвердили, что считают пятерых человек погибшими, добавили в издании.

Напомним, о пропаже батискафа с пятью людьми стало известно в воскресенье. Подводное судно направилось на глубину Атлантики к легендарному лайнеру «Титаник». Однако через 105 минут после начала погружения связь пропала.