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Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку

Максим Крюков
15:25 29.06.2023
Сегодня президент РФ Владимир Путин посетил выставку, организованную Агентством стратегических инициатив.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин в четверг, 29 июня, посетил выставку, которая была организована Агентством стратегических инициатив (АСИ).

У мультимедийного экрана один из участников мероприятия напомнил российскому лидеру, что 10 лет назад глава государства нарисовал кошку. Тогда, по словам мужчины, проект был на этапе стартапа, а сегодня экран конкурирует с производителями из Южной Кореи.

На этот раз Владимир Путин изобразил что-то похожее на портрет человека, под рисунком он оставил свой автограф.

Накануне российский президент совершил рабочий визит в Дербент. На совещании по развитию туризма глава государства объяснил, как санкции и русофобия Запада способствовали развитию отрасли в РФ.

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