В стране и мире Путин прибыл в Дербент Тимур Шерзад По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у Путина запланировано совещание по развитию туризма. © Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин планирует провести совещание по развитию туризма, а также отдельно встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым. В совещании по туризму, помимо Путина и Меликова, будут участвовать министр экономического развития Максим Решетников и министр транспорта Виталий Савельев. Ранее президент России поручил Шойгу наградить военнослужащих, участвовавших в подавлении мятежа. Экспертное мнение и аналитика