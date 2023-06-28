Путин прибыл в Дербент
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у Путина запланировано совещание по развитию туризма.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин планирует провести совещание по развитию туризма, а также отдельно встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым.
В совещании по туризму, помимо Путина и Меликова, будут участвовать министр экономического развития Максим Решетников и министр транспорта Виталий Савельев.
Ранее президент России поручил Шойгу наградить военнослужащих, участвовавших в подавлении мятежа.