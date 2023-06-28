Путин объяснил, как санкции и русофобия Запада способствовали развитию туризма в РФ

Президент Владимир Путин отметил, что туристическая индустрия России выходит на новый уровень и наращивает свою привлекательность.

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В последние годы внутренний туризм в России активно развивается, этому способствовали санкции и ограничения, которые были введены странами коллективного Запада против РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию туризма, которое проходит в дагестанском Дербенте.

«По сути они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан», - сказал он.

Глава государства отметил, что западные государства таким образом теряют доходы, репутацию и доверие партнеров, подчеркнув, что российская туристическая индустрия выходит на новый уровень и наращивает свою привлекательность.

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Дербент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, помимо совещания по развитию туризма, российский лидер отдельно встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым.