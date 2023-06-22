Береговая охрана США заявила о взрыве пропавшего батискафа

Ранее посадочная рама и задняя крышка подводного аппарата были обнаружены у берегов США.

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Береговая охрана США подтвердила, что в пропавшем 18 июня батискафе произошел взрыв, направленный внутрь.

Как рассказал контр-адмирал Джон Могер, хвостовой обтекатель аппарата был найден на дней в 1600 футах носовой части «Титаника». Также поблизости обнаружили другие обломки, их проанализировали эксперты. В Береговой охране отметили, что, исходя из имеющихся данных, можно говорить о «катастрофической потере барокамеры».

Ранее стало известно, что среди обломков аппарата найдены посадочная рама и задняя крышка. Также береговая охрана Соединенных Штатов подтвердила гибель экипажа батискафа.