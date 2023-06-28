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Песков: в Кремле абсолютно нормально отнеслись к рассказу Лукашенко о переговорах с Пригожиным

Анна Назайкина
13:55 28.06.2023
Накануне белорусский лидер раскрыл некоторые детали переговорного процесса с основателем ЧВК «Вагнер».
Песков: в Кремле абсолютно нормально отнеслись к рассказу Лукашенко о переговорах с Пригожиным
© Фото: MFA Russia, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, каким образом в Кремле отнеслись к откровенному рассказу белорусского лидера Александра Лукашенко о его роли в разрешении ситуации 24 июня.

В частности, накануне президент Белоруссии раскрыл некоторые детали переговоров с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«Нормально абсолютно», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В минувший вторник, 27 июня, Лукашенко выступил во Дворце Независимости в Минске. Там он, в частности, заявил, что Пригожин принял его условия ближе к пяти вечера 24 июня.

Лукашенко также рассказал, что на фоне субботних событий в РФ распорядился привести белорусскую армию в полную боеготовность и был готов направить силовиков на помощь РФ.

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