Лукашенко рассказал, что Пригожин принял его условия ближе к пяти вечера 24 июня

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин согласился на его условия о прекращении попытки вооруженного мятежа в России ближе к 17.00 24 июня. Отрывок его выступления был опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

«Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю: "Евгений, никакого кровопролития". Он мне поклялся. У нас, говорит, такой цели нет, и я вам клянусь, что этого не будет», - рассказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, переговоры с Пригожиным продолжались в течение всей субботы, в общей сложности было шесть-семь раундов.

«В пятом часу вечера он мне позвонил и говорит: "Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия"», - поделился Лукашенко.

Кроме того, по словам главы республики, он дал обещание Пригожину, что ВС РФ не будут преследовать колонну группы «Вагнер».

Ранее Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Белоруссию, где Лукашенко обещал помочь бойцам и командирам «Вагнера» «какое-то время перекантоваться». Белорусский лидер также привел слова министра обороны страны Виктора Хренина, который заявил, что ему бы «не помешало» такое подразделение, как группа «Вагнер».