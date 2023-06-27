Лукашенко заявил, что Минск был готов направить силовиков на помощь РФ на фоне событий 24 июня

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Целая бригада белорусских силовиков была готова к переброске на территорию России в случае необходимости. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя попытку вооруженного мятежа в РФ в минувшие выходные.

«Армия в течение полудня, все вооруженные силы. Не только армия, в том числе милиция, спецподразделения были приведены в полную боевую готовность», - сказал он.

Отрывок выступления белорусского лидера был опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля отметил, что особую роль в подавлении мятежа сыграли военнослужащие Вооруженных сил России. Также он пообещал, что государство сделает все, чтобы поддержать семьи военных, которые погибли в результате мятежа. Кроме того, во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО глава государства заявил, что люди, армия, народ не были с мятежниками. Путин поблагодарил ВС РФ, правоохранителей и спецслужбы за проявленную отвагу.