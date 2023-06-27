Лукашенко заявил, что на фоне событий 24 июня распорядился привести армию в полную боеготовность

Он подчеркнул, что ему было «больно» наблюдать за происходящим на юге России в минувшую субботу.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе выступления во Дворце Независимости в Минске рассказал, что на фоне событий 24 июня распорядился привести армию страны в полную боеготовность.

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», - приводит слова президента Белоруссии БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что ему было «больно» наблюдать за происходящим в южных регионах России. Также, по его словам, белорусские граждане восприняли «близко к сердцу» события 24 июня.

Напомним, сегодня во Дворце Независимости в Минске проходит мероприятие - президент Белоруссии вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу во время торжественной церемонии.