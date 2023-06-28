Песков заявил, что нет четкой позиции о будущем ЧВК в России

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Сейчас нет четкой позиции по вопросу будущего частных военных компаний в России. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас ведутся обсуждения по данному вопросу.

«Есть определенные обсуждения. Они будут продолжаться», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил бойцам и командирам ЧВК «Вагнер» заключить контракт с Министерством обороны России. Кроме того, при желании они могут уехать в Белоруссию.

До этого Дмитрий Песков заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать, помня об их заслугах в зоне спецоперации. Накануне в ФСБ сообщили о прекращении дела о вооруженном мятеже.