Путин предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с МО РФ или вернуться к своим семьям

По словам президента России, бойцы и командиры ЧВК «Вагнер» также могут продолжить службу в других силовых органах.

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Президент Владимир Путин предложил бойцам и командирам ЧВК «Вагнер» заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации или вернуться к своим семьям.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким», - сказал он.

Глава государства добавил, что бойцы «Вагнера» при желании могут уехать в Белоруссию.

«Данное мной обещание будет исполнено», - отметил Путин.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать, помня об их заслугах в зоне спецоперации. Представитель Кремля отметил, что к их подвигам относятся с уважением.