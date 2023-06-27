В стране и мире В ФСБ сообщили о прекращении дела о вооруженном мятеже Тимур Шерзад В Федеральной службе безопасности отметили, что участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости Читайте нас на: В Федеральной службе безопасности России заявили о прекращении дела о вооруженном мятеже. Как отметили в ФСБ, участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. «С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», - говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин обсудил с силовиками ситуацию после попытки военного мятежа. Также Путин подчеркнул, что мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий. Экспертное мнение и аналитика