В ФСБ сообщили о прекращении дела о вооруженном мятеже
В Федеральной службе безопасности отметили, что участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.
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В Федеральной службе безопасности России заявили о прекращении дела о вооруженном мятеже.
Как отметили в ФСБ, участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.
«С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с силовиками ситуацию после попытки военного мятежа.
Также Путин подчеркнул, что мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий.