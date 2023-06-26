«Предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови»: что рассказал Путин о предотвращении мятежа

Сразу после обращения к нации президент начал рабочее совещание с руководителями всех силовых ведомств.

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В ходе своего обращении к россиянам президент Владимир Путин подробно остановился на событиях минувших выходных и дал оценку произошедшим событиям. Глава государства поблагодарил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер», которые не пошли на братоубийственную войну и остановились у последней черты.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет - сможет уйти и в Белоруссию», - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что большинство бойцов и командиров ЧВК «использовали втемную», чтобы направить их против своих братьев по оружию.

«Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», - добавил российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что для этого понадобилось время. В том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Глава государства отметил, что власти на всех уровнях с самого начала мятежа незамедлительно приняли все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», - заверил Путин.

При этом, уточнил он, организаторы мятежа прекрасно понимали ситуацию, «несмотря на потерю адекватности».

«Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами "ни шагу назад!" гибнут наши товарищи"», - отметил президент.

Организаторы вооруженного мятежа, национал-предатели, киевский режим и его западные покровители хотели братоубийства в России, сказал президент. Противники Москвы «потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте..., но просчитались».

«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», - сказал Владимир Путин.

Президент выразил благодарность всему российской обществу, властям на всех уровнях. Путин также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его вклад в мирное разрешение ситуации.