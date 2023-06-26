В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови»: что рассказал Путин о предотвращении мятежа

Ян Брацкий
23:22 26.06.2023
Сразу после обращения к нации президент начал рабочее совещание с руководителями всех силовых ведомств.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

В ходе своего обращении к россиянам президент Владимир Путин подробно остановился на событиях минувших выходных и дал оценку произошедшим событиям. Глава государства поблагодарил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер», которые не пошли на братоубийственную войну и остановились у последней черты.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет - сможет уйти и в Белоруссию», - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что большинство бойцов и командиров ЧВК «использовали втемную», чтобы направить их против своих братьев по оружию.

«Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», - добавил российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что для этого понадобилось время. В том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Глава государства отметил, что власти на всех уровнях с самого начала мятежа незамедлительно приняли все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», - заверил Путин.

При этом, уточнил он, организаторы мятежа прекрасно понимали ситуацию, «несмотря на потерю адекватности».

«Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами "ни шагу назад!" гибнут наши товарищи"», - отметил президент.

Организаторы вооруженного мятежа, национал-предатели, киевский режим и его западные покровители хотели братоубийства в России, сказал президент. Противники Москвы «потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте..., но просчитались».

«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», - сказал Владимир Путин.

Президент выразил благодарность всему российской обществу, властям на всех уровнях. Путин также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его вклад в мирное разрешение ситуации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:18 Армия
Видео
Путин предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с МО РФ или вернуться к своим семьям
21:15 В стране и мире
В Кремле анонсировали ряд важных заявлений Путина
20:23 В стране и мире
Видео
Кролики в безопасности: кадры спасения животных из зоопарка в Ростове-на-Дону
19:17 В стране и мире
Аэропорт в Минводах перестал принимать самолеты из-за дефекта взлетно-посадочной полосы
16:43 В стране и мире
Видео
Бывший профессор МФТИ Голубкин получил 12 лет за госизмену
Популярное
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Египте обрушился 13-этажный дом
Видео
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.