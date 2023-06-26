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Путин: мужество павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических последствий

Максим Крюков
22:36 26.06.2023
Президент России поблагодарил военнослужащих и сотрудников силовых служб, которые встали на пути мятежников и буквально спасли страну от трагедии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности военнослужащим, а также сотрудникам правоохранительных органов и специальных служб, которые встали на пути мятежников.

«Мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», - сказал он.

Кроме того, глава государства в ходе своего обращения предложил бойцам и командирам ЧВК «Вагнер» заключить контракт с Министерством обороны России или вернуться к своим семьям. По словам Владимира Путина, представители «Вагнера» также могут продолжить службу в других силовых органах.

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