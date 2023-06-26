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Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа

Максим Крюков
22:51 26.06.2023
Глава Российского государства также отметил, что именно патриотический настрой граждан РФ, а также консолидация общества сыграли в эти дни решающую роль.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bai Xueqi, XinHua, GlobalLookPress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа в России.

Напомним, вечером 24 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ЧВК «Вагнер» урегулирована без дальнейших потерь. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что была достигнута договоренность о возвращении бойцов «Вагнера» в свои лагеря.

«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», - сказал он.

При этом глава государства отметил, что патриотический настрой граждан страны, а также консолидация российского общества сыграли в эти дни решающую роль.

«Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», - добавил Путин.

Помимо этого, российский лидер выразил слова благодарности военнослужащим, а также сотрудникам правоохранительных органов и специальных служб, которые встали на пути мятежников. По словам Путина, мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических последствий.

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