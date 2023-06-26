Лавров: Лукашенко утром 24 июня предложил Путину постараться разрешить ситуацию миром
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину помочь разрешить мирным путем ситуацию с попыткой вооруженного мятежа во время телефонного разговора утром 24 июня.
«Предложение [Лукашенко] было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен. О нем объявлено еще вчера представителем Кремля», - сказал он в интервью RT.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, если бы отряды мятежников продолжили движение в сторону столицы, неизбежно произошло бы кровопролитие.
Ранее в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным принял предложение Александра Лукашенко об остановке своего движения не территории России. Переговоры между Пригожиным и Лукашенко длились на протяжении всего дня.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация с ЧВК была урегулирована без дальнейших потерь. Представитель Кремля заявил, что была достигнута договоренность о возвращении «Вагнера» в свои лагеря. Кроме того, он сообщил, что глава ЧВК «Вагнер» Пригожин сможет уйти в Белоруссию, гарантией этого является слово Владимира Путина.