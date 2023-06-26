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Лавров: Лукашенко утром 24 июня предложил Путину постараться разрешить ситуацию миром

Максим Крюков
15:42 26.06.2023
Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, если бы отряды мятежников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kremlin Pool, MFA Russia, GlobalLookPress
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину помочь разрешить мирным путем ситуацию с попыткой вооруженного мятежа во время телефонного разговора утром 24 июня.

«Предложение [Лукашенко] было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен. О нем объявлено еще вчера представителем Кремля», - сказал он в интервью RT.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, если бы отряды мятежников продолжили движение в сторону столицы, неизбежно произошло бы кровопролитие.

Ранее в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным принял предложение Александра Лукашенко об остановке своего движения не территории России. Переговоры между Пригожиным и Лукашенко длились на протяжении всего дня.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация с ЧВК была урегулирована без дальнейших потерь. Представитель Кремля заявил, что была достигнута договоренность о возвращении «Вагнера» в свои лагеря. Кроме того, он сообщил, что глава ЧВК «Вагнер» Пригожин сможет уйти в Белоруссию, гарантией этого является слово Владимира Путина.

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