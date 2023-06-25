Удар по своим: кто толкнул бойцов ЧВК «Вагнер» к вооруженному мятежу

ФСБ России квалифицировало действия руководства ЧВК «Вагнер» в лице Евгения Пригожина, как призыв к вооруженному мятежу и возбудило в его отношении уголовное дело.

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В ночь на минувшую субботу глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин разместил в соцсетях видеокадры якобы удара по своим отрядам и обвинил в этом Министерство обороны. Все последние месяцы он упорно провоцировал разного рода конфликты, выбирая для этого все новые поводы и совершенно неподходящие ситуации. И этот информационный вброс стал спусковым крючком, чтобы в разгар контрнаступления ВСУ устроить вооруженный мятеж, забрать несколько тысяч бойцов с фронта и отправить их в Москву. В оборонном ведомстве отреагировали мгновенно и выступили с заявлением.

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», - заявили в Минобороны России.

В течение ночи министерство несколько раз обращалось к бойцам ЧВК с призывом проявить благоразумие, выйти на связь с представителями военного ведомства и в обмен на гарантии полной безопасности остановить преступную авантюру. Замкомандующего Объединенной группировкой войск, генерал армии Сергей Суровикин, замминистра Юнус-Бек Евкуров и первый замначальника ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев призывали командиров и бойцов группы «Вагнер» подчиниться словам Верховного главнокомандующего и решить вопрос мирным путем.

«Я обращаюсь к руководству, к командирам, к бойцам ЧВК "Вагнер" - мы вместе с вами прошли трудный путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы - воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», - призвал заместитель командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине Сергей Суровикин.

Но все предложения остановиться, одуматься и сложить оружие Пригожин проигнорировал и продолжил накалять ситуацию. После этого в ФСБ квалифицировали ситуацию, как призывы к началу вооруженного гражданского конфликта, против Пригожина было возбуждено уголовное дело, рядовых бойцов «Вагнера» призвали не выполнять преступные приказы. О полной поддержке президента России Владимира Путина в субботу заявили лидеры постсоветского пространства, главы российских регионов и руководители всех ветвей власти.

«Любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий» - такими словами на происходящее отреагировал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что врагам никогда не удавалось победить Россию силой оружия, и они делали ставку на то, чтобы расколоть страну изнутри. Но нынешняя попытка раскачать общество, пробудить в нем самые темные устремления, разжечь огонь братоубийственной Гражданской войны - провалилась.

О том, насколько близко страна подошла к опасной черте в эти выходные, чем мог завершиться мятеж и как его удалось усмирить в материале корреспондента «Звезды» Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».