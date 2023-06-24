В стране и мире Бойцы «Вагнера», отказавшиеся от участия в «походе» Пригожина, подпишут контракты с МО РФ Анастасия Бобылева Другие бойцы вернутся в полевые лагеря, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Бойцы ЧВК «Вагнер», которые изначально отказались участвовать в «походе» Евгения Пригожина, смогут подписать контракт с Министерством обороны России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Часть людей из частной армии Пригожина, которая изначально отказалась участвовать в мятеже, подпишет контракты с Минобороны», - пояснил он. Также пресс-секретарь сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина. Он уточнил, что с ЧВК «Вагнер» удалось достигнуть договоренности, теперь бойцы группировки уйдут в собственные полевые лагеря, а их лидер покинет пределы РФ и уедет в Белоруссию. Экспертное мнение и аналитика