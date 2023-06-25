Без дальнейших потерь: чем закончилась попытка вооруженного мятежа 24 июня в России

Ровно двадцать четыре часа все жители России с замиранием сердца следили за новостями, поступающими сначала из зоны СВО, затем из приграничных регионов нашей страны и, наконец, из городов центральной России - на пути к столице, где мятежники анонсировали кульминацию своего марша.

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Выходные выдались тревожные. Вновь все жители России стали свидетелями сложных, критических, переломных событий. В тот момент, когда наша страна ведет бой с НАТО, с украинскими боевиками и западными наемниками, была совершена попытка военного мятежа.

Ровно двадцать четыре часа все жители России с замиранием сердца следили за новостями, поступающими сначала из зоны СВО, затем из приграничных регионов нашей страны и, наконец, из городов центральной России - на пути к столице, где мятежники анонсировали кульминацию своего марша.

Их цель - вооруженный государственный переворот. Как только в пятницу вечером группа «Вагнер» покинула свои полевые лагеря и двинулась в сторону Ростова-на-Дону, об этом сразу же доложили президенту. Утром в субботу Владимир Путин выступил с экстренным обращением.

«Действия, которые раскалывают наше единство – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», - подчеркнул он.

Отвлекая вооруженные силы от основных задач спецоперации, этим ударом в спину мятежники едва не обнулили и собственные победы, и победы своих братьев по оружию, отмечает Путин.

С каждой минутой казалось, что ничего, кроме языка силы, организаторы вооруженного переворота не поймут. Их колонна техники буквально шла напролом к Москве.

В трех регионах был введен режим контртеррористической операции (КТО). В столице его объявили впервые в истории. Были усилены меры безопасности и отменены массовые мероприятия. В Санкт-Петербурге в офисе Вагнер-центра следователи проводили обыски, а над Москвой появились патрулирующие обстановку военные вертолеты.

Пока одни пытались расколоть страну, помощь России предлагали другие, причем из-за границы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о готовности Анкары внести «посильный вклад в скорейшее обеспечение спокойствия».

Казахстан, Узбекистан поддержали сохранение в нашей стране конституционного порядка и верховенства закона. Иран предложил подавить мятежников силами своего элитного военного подразделения - корпуса стражей исламской революции.

Другом и надежным союзником России себя проявила Белоруссия. С Александром Лукашенко Путин в субботу созванивался несколько раз на протяжении всего дня. Еще утром председатель высшего госсовета Белоруссии предложил взять на себя посреднические усилия и переговорить с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и получил на это согласие российского лидера.

По сообщениям пресс-службы президента Белоруссии, итогом длительных переговоров стал «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации». Отрядам «Вагнера» гарантирована безопасность в обмен на остановку вооруженных колонн и освобождение заблокированных населенных пунктов.

Эти и другие закрытые детали переговоров Лукашенко с Пригожиным рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также он ответил на вопрос, почему именно президент Белоруссии вошел в контакт с руководителем ЧВК.

«Дело в том, что Александр Григорьевич давно знаком лично знаком с Пригожиным, около двадцати лет. И это было личное инициативное предложение, которое было согласовано с Президентом Путиным», - рассказал он.

Подробнее о том, чем закончился вооруженный мятеж 24 июня, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».