Росавтодор: все введенные ограничения на трассах сняты
В Москве, по сообщению градоначальника Собянина, нет никаких ограничений на въезд и выезд.
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На российских автодорогах сняты ограничения, которые ранее были введены. Об этом ТАСС рассказали в Росавтодоре.
«Ограничения сняты», - цитирует агентство.
Ранее сообщалось, что в Калужской области временно ограничат движение транспорта. Тогда планировалось ввести ограничения движения на территориях, прилегающих к четырем соседним областям - Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нет никаких ограничений на въезд и выезд из столицы.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что режим контртеррористической операции (КТО) будет отменен в самое ближайшее время.