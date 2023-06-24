В Калужской области временно ограничат движение транспорта
В Калужской области на время введут ограничения движения на территориях, которые прилегают к четырем соседним областям - Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями», - говорится в посте Шапши.
Губернатор Калужской области призвал автомобилистов отказаться от передвижения по этим дорогам. Шапша добавил, что будет продолжать сообщать обо всем незамедлительно.
Ранее движение на участке М-4 «Дон» с 464 по 777 км закрыли в Воронежской области. Ограничительные меры также ввели в Тульской области.