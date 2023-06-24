В Калужской области временно ограничат движение транспорта

По словам губернатора Калужской области Шапши, в регионе будет временно ограничено движение на дорогах, расположенных рядом с границами четырех соседних областей.

© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

В Калужской области на время введут ограничения движения на территориях, которые прилегают к четырем соседним областям - Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями», - говорится в посте Шапши.

Губернатор Калужской области призвал автомобилистов отказаться от передвижения по этим дорогам. Шапша добавил, что будет продолжать сообщать обо всем незамедлительно.

Ранее движение на участке М-4 «Дон» с 464 по 777 км закрыли в Воронежской области. Ограничительные меры также ввели в Тульской области.