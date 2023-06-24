Собянин заявил, что нет никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы
Мэр столицы опроверг информацию о перекрытии движения.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Движения транспорта на въезд и выезд из Москвы осуществляется в обычном режиме. Об отсутствии каких-либо ограничений заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», - заявил Собянин.
Он пояснил, что «из-за усиления мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта».
«Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет», - подчеркнул мэр Москвы и призвал население «доверять только официальным источникам».
Ранее сообщалось об открытии движения в центре Ростова-на-Дону.