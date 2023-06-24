В стране и мире Собянин заявил, что нет никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы Ирина Елагина Мэр столицы опроверг информацию о перекрытии движения. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Движения транспорта на въезд и выезд из Москвы осуществляется в обычном режиме. Об отсутствии каких-либо ограничений заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», - заявил Собянин. Он пояснил, что «из-за усиления мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта». «Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет», - подчеркнул мэр Москвы и призвал население «доверять только официальным источникам». Ранее сообщалось об открытии движения в центре Ростова-на-Дону. Экспертное мнение и аналитика