В стране и мире Губернатор Голубев заявил о выходе колонны ЧВК «Вагнер» из Ростова Марина Крижановская Бойцы «Вагнера» направились в свои полевые лагеря. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о выходе колонны ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону. Губернатор сказал, что они направились в свои полевые лагеря. Он поблагодарил всех трудившихся в экстраординарных условиях. «Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря. Благодарен всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области», - написал губернатор в своем Telegram-канале. © ТРК "Звезда" Ранее стали появляться кадры выхода «вагнеровцев» из Ростова. На месте находится корреспондент «Звезды». Сообщалось, что у находящего в воротах цирка танка собралась толпа горожан. Многие из них снимали происходящее на мобильные телефоны. На кадрах заметно, что военная техника покидает город. © ТРК "Звезда" Вечером 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал об урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер» без дальнейших потерь. Также было сказано, что отказавшиеся от участия в «походе» Пригожина бойцы «Вагнера» подпишут контракты с Минобороны РФ. Экспертное мнение и аналитика