Губернатор Голубев заявил о выходе колонны ЧВК «Вагнер» из Ростова
Бойцы «Вагнера» направились в свои полевые лагеря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о выходе колонны ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону. Губернатор сказал, что они направились в свои полевые лагеря. Он поблагодарил всех трудившихся в экстраординарных условиях.
«Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря. Благодарен всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области», - написал губернатор в своем Telegram-канале.