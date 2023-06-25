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Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону

Виталий Никулин
Елизавета Егорова
00:00 25.06.2023
По дороге в центре Ростова-на-Дону едет военная техника, толпа людей снимает происходящее на телефоны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» показал кадры из центра Ростова-на-Дону. На видео заметно, как военная техника покидает город.

У танка, находящего в воротах цирка, собралась толпа людей. Многие снимают происходящее на мобильные телефоны.

По дороге едет военная техника. Ситуация координируется бойцами с автоматами.

Ранее стало известно, что военная техника начала покидать город. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, конфликт с ЧВК «Вагнер» был урегулирован без дальнейших потерь.

Бойцы группировки не будут подвержены преследованию. Песков отметил, что Россия признает их заслуги в ходе специальной военной операции.

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