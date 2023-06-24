В Воронежской области заявили о движении колонны военной техники по трассе М-4 Дон

Жителей региона попросили отказаться от проезда по трассе.

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Колонна военной техники движется по трассе М-4 Дон, жителей просят отказаться от проезда по трассе. Об этом говорится в сообщении правительства Воронежской области.

«По федеральной автомобильной дороге М-4 Дон движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой», - написал Telegram-канал «Воронежская область».

Правительство сообщает, что ситуация находится под контролем. За безопасностью местных жителей следят силовые структуры.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов попросил жителей региона воздержаться от поездок в Воронеж, а губернатор Ростовской области призвал жителей не покидать свои дома.

Также стало известно о том, что перекрыта трасса из Ростова-на-Дону в Таганрог. В самом Ростове перекрыто несколько улиц и были замечены военнослужащие с автоматами.