Губернатор Ростовской области Голубев призвал сохранять спокойствие и не выходить из дома

По словам Голубева, правоохранительные органы Ростовской области делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости. По его словам, правоохранительные органы делают все возможное, чтобы поддержать порядок.

«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Тем временем в Санкт-Петербурге возле здания «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице по-прежнему ничего не происходит. Не были замечены какие-либо волнения или обыски правоохранительных органов.

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