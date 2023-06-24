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Трасса из Ростова на Таганрог перекрыта в обоих направлениях

Марина Крижановская
04:41 24.06.2023
Указано, что в Ростове-на-Дону перекрыты несколько участков улиц, замечены несколько военнослужащих с автоматами.
Трасса из Ростова на Таганрог перекрыта в обоих направлениях
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Трасса из Ростова-на-Дону в Таганрог перекрыта в обоих направлениях. Сообщается, что на дорожном полотне стоят автомобили ДПС. Корреспондент ТАСС сообщил, что автотранспортные средства разворачивают обратно.

В самом городе обстановка спокойная. Автомобильное движение обычное для ночного времени суток. При этом, по информации РИА Новости, полиция перекрыла несколько участков улиц.

На улицах есть немного людей. Перекрыто движение по одной стороне на проспекте Буденновском и частично на улице Пушкинская.

Немногим ранее глава Ростовской области Василий Голубев призвал сохранять спокойствие и не выходить из дома. Он написал, что сложившаяся обстановка требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка.

Прежде вечером 23 июня появились заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы нанесении ударов Вооруженными силами РФ по их полевым лагерям, а также о множестве жертв среди бойцов ЧВК. После этого Пригожин заявил, что не оставит этого и призвал бойцов идти на Москву к Минобороны РФ.

После этого в Генпрокуратуре РФ пообещали дать надлежащую оценку действиям Евгения Пригожина. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ. В ГП РФ отметили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбуждено по факту организации вооруженного мятежа.

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