В Липецкой области усилили меры безопасности

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об усилении мер безопасности в регионе и призвал жителей отказаться от поездок в Южном направлении, в том числе в Воронеж.

«Принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область», - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и проверять всю поступающую информацию.

Ранее губернатор Ростовской области так же успокаивал население региона. Он заявил, что правоохранительные органы делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность, однако людям лучше не покидать свои дома.

Стало известно, что была перекрыта трасса из Ростова-на-Дону в Таганрог. На дороге заметили машины ДПС. В Ростове-на-Дону замечены несколько военнослужащих с автоматами.