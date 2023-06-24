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В ФСБ назвали «ударом в спину» военнослужащим ВС РФ заявления Пригожина

Марина Крижановская
00:27 24.06.2023
В ведомстве назвали провокацией информацию о нанесенных по тыловым частям ЧВК «Вагнер» ударах.
В ФСБ назвали «ударом в спину» военнослужащим ВС РФ заявления Пригожина
© Фото: Дмитрий Макеев РИА Новости
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Центр общественных связей ФСБ заявил, что распространяемая в соцсетях информация от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является информационной провокацией.

В ФСБ отметили, что заявления и действия главы ЧВК «Вагнер» являются призывами к началу гражданского вооруженного конфликта на территории РФ.

В ведомстве назвали это «ударом в спину» военнослужащим ВС РФ, которые борются с украинскими националистами. Отмечено, что возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина по причине серьезности ситуации и угрозы эскалации противостояния в стране.

Ранее НАК (Национальный антитеррористический комитет РФ) призвал основателя ЧВК прекратить противоправные действия и добавил, что распространяемые им заявления не имеют под собой оснований. 

Также в Кремле сообщали, что президент Владимир Путин  что проинформирован о ситуации вокруг Евгения Пригожина. Отмечено, что принимаются все необходимые меры.

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