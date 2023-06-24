Генпрокурор Краснов доложил Путину о возбужденном в отношении Пригожина уголовном деле

Указано, что уголовное дело возбуждено по причине попытки организации вооруженного мятежа.

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Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину о возбужденном уголовном деле в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Генеральный прокурор объяснил президенту РФ законность таковых юридических действий. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», - заявил Песков.

Напомним, Генпрокуратура РФ пообещала дать оценку действиям Евгения Пригожина. Следственным управлением ФСБ России в отношении его было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ.

К главе ЧВК «Вагнер» Пригожину также обратился и генерал армии Сергей Суровикин. Тот призвал бойцов ЧВК остановить вооруженные колонны и перестать играть на руку украинским боевикам.

До этого Минобороны РФ заявляло, что боевики ВСУ воспользовались провокацией главы ЧВК «Вагнер» и начали сосредотачивать силы для наступления на Бахмутском направлении.

До этого, вечером 23 июня, в оборонном ведомстве опровергли заявления Пригожина. Там назвали провокацией заявления Евгения Пригожина о якобы нанесении российскими войсками удара по «тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"».