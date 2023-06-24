Генпрокуратура РФ пообещала дать оценку действиям Евгения Пригожина
Действиям Евгения Пригожина дадут надлежащую оценку, Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
В ГП РФ отметили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбуждено по факту организации вооруженного мятежа. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.
«Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка», - цитирует агентство.
Отмечено, что по данному преступлению предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
До этого в ЦОС ФСБ назвали заявления Пригожина «ударом в спину» военнослужащим ВС РФ, выполняющим задачи по борьбе с украинскими националистами. В ФСБ отметили, что заявления и действия главы ЧВК «Вагнер» являются призывами к началу гражданского вооруженного конфликта на территории РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»"», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.