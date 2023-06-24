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Генпрокуратура РФ пообещала дать оценку действиям Евгения Пригожина

Марина Крижановская
00:10 24.06.2023
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина.
Генпрокуратура РФ пообещала дать оценку действиям Евгения Пригожина
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Действиям Евгения Пригожина дадут надлежащую оценку, Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

В ГП РФ отметили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбуждено по факту организации вооруженного мятежа. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.

«Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка», - цитирует агентство.

Отмечено, что по данному преступлению предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

До этого в ЦОС ФСБ назвали заявления Пригожина «ударом в спину» военнослужащим ВС РФ, выполняющим задачи по борьбе с украинскими националистами. В ФСБ отметили, что заявления и действия главы ЧВК «Вагнер» являются призывами к началу гражданского вооруженного конфликта на территории РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы  «нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»"», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

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