Песков заявил, что кадровые перестановки в МО РФ в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались

Пресс-секретарь президента РФ сообщил об урегулировании ситуации без дальнейших потерь.

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Вопрос кадровых перестановок в Министерстве обороны России не обсуждался во время переговоров с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кадровые перестановки в Минобороны РФ во время переговоров с Пригожиным не обсуждались», - сказал Песков.

Он добавил, что бойцы «Вагнера», отказавшиеся от участия в «походе» Пригожина, подпишут контракт с МО России. Песков отметил, что это «часть людей из частной армии Пригожина, которая изначально отказалась участвовать в мятеже».

Песков также рассказал о прекращении уголовного дела против Евгения Пригожина, возбужденного по статье 279 УК РФ за организацию вооруженного мятежа.

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России.