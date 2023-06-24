Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, так как достигнута договоренность об уходе ЧВК «Вагнер» в собственные полевые лагеря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков добавил, что сам Пригожин покинет Россию.
«Уголовное дело будет прекращено в отношении него и сам он уйдет в Беларусь», - сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента не стал уточнять, чем именно будет заниматься Пригожин в бывшей советской республике. Он также отметил, что ему неизвестно текущее местонахождения основателя ЧВК «Вагнер».
Ранее стало известно, что в ходе переговоров между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и основателем ЧВК «Вагнер» удалось договориться об остановке движения Пригожина в России. Переговоры проходили на протяжении всего дня.