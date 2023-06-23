ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу

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Уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу возбудило ФСБ России в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

НАК призвал основателя ЧВК прекратить противоправные действия и добавил, что распространяемые им заявления не имеют под собой оснований. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

«Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», - цитирует заявление агентство.

Немногим ране в Минобороны РФ опровергли заявления Евгения Пригожина о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что распространяемые в социальных сетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры являются информационной провокацией. В МО РФ добавили, что ВС РФ продолжают выполнение боевых задач в зоне спецоперации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Евгения Пригожина. Песков добавил, что принимаются все необходимые меры.