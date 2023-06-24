МО РФ: Киев воспользовался провокацией Пригожина и сосредатачивает силы для наступления на Бахмутском направлении

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Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Указано, что подразделения Южной группировки войск наносят поражение врагу. Удары наносятся артиллерией и авиацией.

Вечером 23 июня Минобороны РФ опровергло заявления Пригожина. Там назвали провокацией слова о якобы нанесении российскими войсками удара по «тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"».

После этого заявления основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина в ФСБ назвали призывами к началу вооруженного конфликта. Также в ЦОС ведомства слова Евгения Пригожина названы «ударом в спину» военнослужащим ВС России.

ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина и содействовать его задержанию. Следственное управление ФСБ РФ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 УК РФ.