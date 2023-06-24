Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться и не играть на руку противнику

Противник только и ждет обострения внутриполитической обстановки в РФ, заявил Сергей Суровикин.

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Заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин обратился к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Он призвал их остановить вооруженные колонны и перестать играть на руку украинским боевикам.

Суровикин напомнил бойцам ЧВК о том, что они воевали бок о бок с российскими военнослужащими.

«Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь, мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали», - сказал главком.

Генерал добавил, что киевскому режиму на руку подобная провокация.

«Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», - отметил генерал.

Ранее Минобороны заявило, что боевики ВСУ воспользовались провокацией Евгения Пригожина и начали сосредотачивать силы для наступления на Бахмутском направлении.

Также известно, что российские военнослужащие атакуют украинских националистов на Бахмутском направлении с помощью авиации и артиллерии.