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ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина и содействовать его задержанию

Елизавета Егорова
00:30 24.06.2023
Заявления и действия главы ЧВК «Вагнер» являются призывами к началу гражданского вооруженного конфликта на территории РФ, сообщили в ФСБ.
ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина и содействовать его задержанию
© Фото: ФСБ РФ РИА Новости
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ФСБ РФ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы создателя организации Пригожина и посодействовать его задержанию. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Подобные заявления ФСБ рассматривает как удар в спину российским военнослужащим. Эту провокацию можно расценивать как призыв к началу вооруженного гражданского конфликта.

ФСБ сообщает, что вся информация, которую распространяет Пригожин в социальных сетях, ложна. Минобороны не совершало ракетно-бомбовые удары по тыловым частя вагнеровцев.  

Служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении Пригожина о призыве к вооруженному мятежу. Об этом сообщил национальный антитеррористический кабинет (НАК).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проинформирован о ситуации вокруг владельца ЧВК «Вагнер».

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