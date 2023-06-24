В ФСБ назвали призывами к началу вооруженного конфликта заявления Пригожина

Возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. Об этом заявили в ЦОС ФСБ РФ.

Подобные высказывания ФСБ расценивает как предательский удар в спину всем служащим российской армии. Информация об ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.

Кроме того, ФСБ обратилась к вагнеровцам с просьбой не выполнять приказы своего командира и посодействовать его задержанию.

Против Пригожина уже возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Об этом сообщил национальный антитеррористический кабинет (НАК).