В ФСБ назвали призывами к началу вооруженного конфликта заявления Пригожина
Возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. Об этом заявили в ЦОС ФСБ РФ.
Подобные высказывания ФСБ расценивает как предательский удар в спину всем служащим российской армии. Информация об ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.
Кроме того, ФСБ обратилась к вагнеровцам с просьбой не выполнять приказы своего командира и посодействовать его задержанию.
Против Пригожина уже возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Об этом сообщил национальный антитеррористический кабинет (НАК).