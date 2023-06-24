«Фонтанка»: вечером 23 июня Пригожин находился в Петербурге

Сейчас у здания «ЧВК Вагнер-Центра» на Зольной улице спокойно, передает корреспондент издания.

© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находился в Петербурге по состоянию на 18.00 - 19.00 23 июня. Об этом сообщает издания «Фонтанка».

Корреспонденты издания передают, что рядом с помещениями, связанными с Пригожиным, на данный момент все спокойно. На Зольной улице в здании «ЧВК Вагнер-Центра» не заметны какие-либо обыски со стороны правоохранительных органов.

Так же тихо у ресторана, расположенного недалеко от Благовещенского моста.

Ранее стало известно, что против главы ЧВК возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. ФСБ России назвало высказывания Пригожина в социальных сетях провокацией, которая наносит удар в спину российским военнослужащим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован обо всей ситуации вокруг владельца ЧВК «Вагнер».