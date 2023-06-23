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Суд в Москве арестовал четырех человек по делу о контрабанде радиоактивного цезия-137

Дария Сенникова
Вероника Волосунова
20:40 23.06.2023
По решению Хорошевского суда Москвы, четыре фигуранта дела по контрабанде радиоактивного цезия-137 арестованы до 21 августа.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Petrov Sergey news.ru via globallookpress.com
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Четыре человека, которые пытались купить за три с половиной миллиона долларов один килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы вывезти его на Украину и использовать в зоне проведения спецоперации для провокации, арестованы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа в отношении Сахалова, Абдулаева, Шамилова и Тахмазова, подозреваемых по п. 2 ч. 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда радиоактивных веществ)», - сказали в пресс-службе Хорошевского суда.

Напомним, ранее спецслужбы сорвали провокацию с применением радиоактивных веществ, которую киевский режим планировал устроить в зоне проведения специальной военной операции. ФСБ и МВД не позволили вывезти из России килограмм цезия-137.

Пять человек, которые намеревались купить его за три с половиной миллиона долларов, сегодня задержали с поличным. Эксперт Литовкин объяснил, что похищенный цезий-137 могли использовать для заражения местности, воды и воздуха.

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