Чисто российская разработка: зачем Киеву понадобился цезий-137

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Киев планировал осуществить провокацию против России с применением радиоактивного вещества. Сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку вывоза из нашей страны цезия-137. Этот опасный изотоп может применяться в качестве начинки для «грязной бомбы». По данным спецслужб - цезий понадобился для того чтобы обвинить нашу страну в использовании оружия массового поражения.

Задержаны с поличным. Пятеро мужчин - по данным ФСБ - по указке гражданина Украины пытались купить килограмм радиоактивного вещества, чтобы использовать его в зоне СВО. А затем обвинить нашу страну в применении оружия массового поражения.

«Цезий-137 произведенный в России может иметь определенные следы, которые говорят, что это чисто российская разработка. То есть аналогичный материал, сделанный в США будет мелкими моментами отличатся от того, который произведен у нас. И смысл этой акции был в том, чтобы вывезти чисто российский материал», - сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Судя по оперативному видео, смертельный груз, находился в контейнере. Подозреваемых задержали до того, как они успели погрузить в багажник автомобиля - их уже допрашивают.

Радиоактивное вещество, которое задержанные планировали применить в зоне проведения спецоперации, влияет на все органы человека и может привести к возникновению рака.

«Среди всех изотопов цезия-137 является самым опасным для человеческого здоровья. Если он попадает в организм человека, то имеет свойство накапливаться в мышцах, почках и приводить к тому, что возникают онкологические заболевания», - рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Над созданием грязной ядерной бомбы и сценарием ее применения, чтобы все выглядело так, словно это сделала Россия - Киев работает безостановочно. Об этом не раз сообщали в российских силовые ведомствах. По новым данным главы Службы внешней разведки России, госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию радиоактивного топлива с Ровенской АЭС. Сырье уже перевезли в хранилище в Чернобыле. И как отметили в СВР, украинская сторона не предупредила о работах МАГАТЭ, а это грубое нарушение действующего соглашения. Сергей Нарышкин призвал международное агентство и европейские профильные структуры усилить контроль за деятельностью киевского режима в сфере ядерной энергетики и отметил, что если Украина применит ядерную бомбу, катастрофические последствия для всего европейского континента неминуемы.

А американские сенаторы, тем временем, вплотную занялись подготовкой юридической базы на случай успешной реализации своей постановки.

Уголовные дела возбуждены по трем статьям. За контрабанду может грозить до 7-ми лет лишения свободы. Подозреваемые дают признательные показания.